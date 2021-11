Saint-Nazaire : où en est l'enquête après l'incendie rue de Pornichet

Après l'incendie mardi matin à l'aube dans un immeuble réputé vétuste de Saint-Nazaire et régulièrement transformé en squat selon les riverains, l'enquête avance. L'homme qui s'est tué en sautant par la fenêtre pour échapper aux flammes est d'origine angolaise, il avait 56 ans. Le corps retrouvé dans les décombres ce mercredi n'a pas été identifié, l'autopsie est en cours. Quant au blessé, il s'agit d'un jeune français de 35 ans, toujours entre la vie et la mort, plongé dans le coma à l'hôpital de Nantes. 19 locataires, des travailleurs des chantiers pour la plupart, ont pu être entendus dans le cadre de l'enquête et 14 appartements ont été répertoriés. La garde à vue du propriétaire a été levé mercredi soir vers 22 heures mais il se tient à la disposition de la justice. Une enquête pour homicides involontaires et blessures involontaires a été ouverte, la Police Judiciaire de Nantes est saisie.

A ce stade, les causes de l'incendie restent inconnues. Le secteur est toujours bouclé. Les opérations de sécurisation de l'immeuble et de recherches de victimes potentielles vont se poursuivre ce vendredi.