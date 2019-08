Saint-Nazaire : perquisitionné dans une affaire de tentative de meurtre, il est arrêté pour détention de stupéfiants

Saint-Nazaire, France

L'enquête stagne près d'un mois après la tentative d'assassinat sur l'esplanade des Droits de l'Homme, à Saint-Nazaire. L'auteur des tirs n'a toujours pas été arrêté. Mais les policiers ont fait une autre découverte. En perquisitionnant le domicile d'un Nazairien soupçonné d'avoir été présent sur les lieux où ont été tirés trois coups de feu, ils ont trouvé de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.

Condamné à 10 mois de prison ferme

Si les soupçons dans l'affaire de tentative d'assassinat ne sont pas allés plus loin que ça, en revanche l'homme a été arrêté pour "détention et acquisition" de produits stupéfiants, explique le parquet de Saint-Nazaire. Lors de la fouille de son domicile, les enquêteurs ont mis la main sur 140 grammes de cannabis, 4 grammes de cocaïne, 16 grammes d'héroïne ainsi que sur des balances, des sachets de conditionnement, des couteaux et 280 euros en liquide.

Placé en détention dans les jours qui ont suivi cette perquisition, ce Nazairien va rester derrière les barreaux. Il a été condamné ce jeudi à dix mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.