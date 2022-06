Une bombe de la Seconde Guerre mondiale découverte après l'inondation dans une rue de Saint-Nazaire

Une canalisation d'eau potable de la Carene a explosé jeudi matin rue de Prézégat à cheval entre Saint-Nazaire et Trignac (Loire-Atlantique) provoquant d'importantes inondations. Vers 23h, les agents, contraints d'élargir le périmètre de fouilles pour dégager la conduite endommagée, sentent une forte odeur de soufre et aperçoivent un nuage blanc. Ils arrêtent tout, font venir les pompiers. Rapidement, un fragment de bombe incendiaire britannique datant de la Seconde Guerre mondiale est mis au jour.

Une trentaine d'habitants dans un rayon de 50 mètres sont appelés à évacuer les lieux le temps pour les démineurs d'intervenir. Les habitants ont trouvé refuge chez des proches ou à la salle municipale Georges Brassens. La plupart était de retour chez eux vers 2 heures ce vendredi matin.

La nouvelle conduite d'eau doit être installé dans l'après-midi © Radio France - Hélène Roussel

La bombe n'a rien à voir avec l'explosion de la canalisation

"La bombe n'a rien à voir avec l'explosion de la canalisation. Avec la vase, les bombes sont conservées, mais c'est tout de même très rare", raconte Stéphane Malhaire, directeur du cycle de l'eau pour la communauté de communes. Les causes de l'explosion de cette canalisation restent confuses, mais il s'agissait d'une canalisation usée, et la sécheresse de ces dernières semaines a pu accentuer les fissures.

Pas de coupure de courant ou d'eau pour les habitants sauf pour quatre foyers par mesure de précaution, indique la mairie de Saint-Nazaire. Une habitante dont la maison est toujours inondée est actuellement relogée par son assurance dans un appart-hôtel d'Océanis, la ville se tient à sa disposition s'il faut prolonger l'hébergement au-delà de 5 jours, et une autre est chez sa fille.

Un cratère au milieu de la route à cheval entre Saint-Nazaire et Trignac © Radio France - Hélène Roussel

Les riverains restent patients, optimistes et solidaires. "Tout mon jardin était sous l'eau hier, que voulez-vous ! Ce ne sont que des dégâts matériels" raconte Nicole qui vit ici depuis 46 ans et qui a offert des cafés aux pompiers. D'autres sont venus apporter des viennoiseries aux ouvriers. "Il faut bien s'entraider. La nuit a été agitée, on a dû réveiller les enfants, passer une partie de la nuit dans la salle municipale. Le réveil ce matin était très dur !" dit en souriant Emmanuel, dans la maison d'à côté.

C'est là que les agents ont découvert en élargissant la fouille pour dégager la vieille conduite une bombe de la seconde guerre mondiale © Radio France - Hélène Roussel

Ce vendredi matin l'eau a laissé la place à la boue dans la rue de Prézégat. Il y a un cratère géant au milieu de la route et on aperçoit la conduite percée. Les travaux se poursuivent. "On devrait pouvoir dégager l'ancienne et poser la neuve dans l'après-midi de ce vendredi", précise encore Stéphane Malhaire. En revanche, les travaux pour réparer la voierie prendront plus de temps. La circulation restera notamment coupée aux voitures rue de Prézégat ce week-end.