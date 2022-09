Saint-Nazaire : refus d'obtempérer, un policier se prend un coup de pied

Un jeune conducteur de 21 ans, poursuivi par la brigade anti-criminalité dans le centre-ville de Saint-Nazaire mardi soir a multiplié les infractions au code de la route avant d'être interpellé. Non sans mal, car il s'est débattu, un policier a reçu un coup de pied au visage.

Un jeune conducteur de 21 ans, poursuivi par la brigade anti-criminalité de la Baule dans le centre-ville de Saint-Nazaire mardi soir a multiplié les infractions au code de la route avant d'être interpellé. Non sans mal, car il s'est débattu, un policier a reçu un coup de pied au visage.

Il est minuit et demi quand la BAC bauloise remarque une voiture qui circule à vive allure en plein centre-ville. Le conducteur repère les policiers et prend la fuite. Une course-poursuite s'engage alors avec de multiples infractions au code de la route. A hauteur de la rue Françoise Dolto, le véhicule s'immobilise et les 4 occupants partent en courant. Le conducteur est intercepté, mais il se débat, un policier reçoit un coup de pied au visage.

Le jeune homme a été placé en garde à vue pour rébellion, refus d'obtempérer, conduite sans permis et sous stupéfiant.