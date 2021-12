Saint-Nazaire : rodéo urbain et motos volées dans le quartier Prézégat

A Saint-Nazaire, ce mardi après-midi, la police, prévenue par des riverains, intervient dans le quartier sensible de Prézégat, secteur Robespierre, près de Trignac, et le long des voies de chemins de fer. Un jeune non casqué s'amuse à faire du rodéo à moto. Au cours de l'opération de sécurisation, les agents découvrent dans une cave d'immeuble trois motos de grosses cylindrées, plus de 600 m3. Toutes répertoriées comme volées. La police technique a procédé aux relevés des empreintes, les motos ont été saisies, elles seront restituées à leurs propriétaires.

La police de Saint-Nazaire rappelle que le vol de deux roues motorisées est en forte hausse : +45% par rapport à l'année dernière.