Saint-Nazaire : Six mois de prison pour un sdf qui revendait de la cocaïne

Un jeune homme interpellé vendredi soir à St Nazaire en possession de plusieurs sachets de cocaïne a été condamné mardi à six mois de prison dont un mois ferme. Il a reconnu revendre une partie de la drogue à des clients.

Il est 23 h 40 vendredi soir lorsque les policiers de St Nazaire interpellent un jeune homme à bord d'une voiture près de la gare. Le conducteur n'a pas de permis ni d'assurance et dissimule un parachute contenant de la cocaïne. Sa fouille et celle de son véhicule permettent aux enquêteurs de découvrir 48 autres parachutes de drogue contenant chacun un peu plus d'un gramme de cocaïne. Lors de sa garde à vue, ce SDF de 20 ans refuse de dire où il s'approvisionne mais finit par reconnaître qu'il revend la drogue à des "clients". Il aurait ainsi écoulé environ 340 grammes de poudre blanche depuis juin dernier. Il a été condamné ce mardi à six mois de prison dont un mois ferme. Une peine assortie d'une obligation de soins.