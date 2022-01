Saint-Nazaire : tombé nez-à-nez avec un cambrioleur, un adolescent de 15 ans donne l'alerte

Ce vendredi soir à Saint-Nazaire, la police a arrêté un jeune mineur isolé de 16 ans en plein flagrant délit de vol dans une maison. Il était présenté au juge ce dimanche. Mais ce qu'on retient dans cette histoire, c'est que les occupants de la maison étaient là et que c'est le fils de 15 ans qui a donné l'alerte.

Fais comme si j'étais pas là

Il est presque minuit, rue Bernard Palissy, un quartier du centre-ville, entre le parc paysager et la gare. Les parents dorment à l'étage. Le fils, lui, est en bas et joue à la console. Quand, soudain, la porte d'entrée est fracturée. Le voici nez-à-nez avec un autre adolescent de 16 ans, visiblement sous l'emprise de substances illicites, et qui lui dit tranquillement : "T'occupes pas de moi, continue de jouer à tes jeux vidéos, fais comme si j'était pas là".

Un appel discret à la police

La suite est elle aussi assez surréaliste. Le voleur commence à se servir dans les tiroirs : une montre, des écouteurs, un paquet de cigarette, une carte bleue... Le fils de famille ne se démonte pas. Avec beaucoup de sang-froid et sans jamais paniquer, il va appeler discrètement le 17.

Le voleur en fuite

Ses parents se réveillent avec l'arrivée de la police, quelques minutes plus tard. Le voleur est arrêté en flagrant délit. Le père de famille porte plainte, le jeune mineur isolé et sans papier est placé en garde à vue tout le week end et présenté au juge ce dimanche. Il devait être placé en centre d'accueil à Caen, interdit de séjour à Saint-Nazaire, mais il a échappé à à l'éducatrice dès la sortie du tribunal et a pris la fuite.