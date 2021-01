Saint-Nazaire : trois ans de prison pour un grand-père incestueux

Trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour un grand-père incestueux. Un homme de 78 ans ans habitant dans le Finistère était jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des agressions sexuelles et des faits de corruption sur sa petite-fille résidant à Donges.

Tout part d'un message entre la pré-adolescente et son grand-père que la mère de la jeune fille découvre dans son ordinateur début 2013. Les faits se sont déroulés de 2010 à 2012, mais l'enquête est longue car le retraité vit alors aux Etats-Unis et ne répond pas aux convocations de la justice. Il est finalement extradé et passe plus d'un an an prison jusqu'à novembre dernier. Poursuivi pour agression sexuelle incestueuse et corruption de mineur, l'ancien militaire qui réside dans le Finistère était jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.

Evoque une amnésie

Voûté, marchant péniblement, devant le tribunal, le prévenu joue la carte de l'amnésie voire accuse sa petite-fille d'être une menteuse, avant de timidement reconnaître qu'il n'a pas d'excuse. Dans l'ordinateur de la pré-adolescente, les enquêteurs ont découvert une trentaine de pages d'échanges à connotation sexuelle entre l'ancien militaire qui vit alors aux Etats Unis et sa petite-fille; on y retrouve des messages où il dit qu'il est son homme, parle de fellation, lui envoie des photos de lui nu et demande à l'adolescente d'en faire autant . Quand il vient en France , à plusieurs reprises, ce sont des attouchements sur la jeune fille, à qui il dit "c'est notre secret".

Relations incestueuses avec sa soeur et ses fils

Des secrets, le vieil homme en a beaucoup car l'enquête révèle que le septuagénaire sévit depuis une cinquantaine d'années. Il s'est attaqué à plusieurs générations de sa famille mais personne ne l'a jamais dénoncé. Sa propre soeur a subi des relations incestueuses ainsi que ses trois fils dont le père de la pré-adolescente qui a déclaré lors du dépôt de plainte, "je m'aperçois que mon propre père n'a pas changé". Ces faits sont prescrits aujourd'hui et à plusieurs reprises l'ancien militaire a évoqué un "complot familial". Ces relations incestueuses ont ébranlé toute la famille. L'adolescente, très marquée, ne voit plus son père, elle lui en veut de ne pas l'avoir protégé de ce grand-père incestueux. Ses parents ont divorcé. Quant à la grande-tante, elle dit "y penser tous les jours et ressentir toujours un malaise".

Le prévenu a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se rendre en Loire-Atlantique, obligation de soins psychiatriques et inscription au fichier Fijais (Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes). La procureure avait requis un mandat de dépôt estimant "qu'il est dangereux malgré son âge avancé".