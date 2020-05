Saint-Nazaire : un automobiliste grille un feu rouge "pour aller acheter des bananes"

C'est un motard de la Brigade Motorisée qui a repéré l'automobiliste alors qu'il grillait un feu rouge dans une rue de Saint-Nazaire. Le conducteur aurait tenté de freiner, mais en vain. Les pneus du véhicule étaient totalement lisses. Selon les gendarmes, l'homme roulait dans un véhicule hors d'usage acheté l'été dernier. Il ne possédait ni contrôle technique, ni carte grise, ni assurance.

Il "allait acheter des bananes"

Agé de 27 ans, le conducteur a également été dépisté positif au cannabis. Il possède un permis probatoire qu'il n'a jamais récupéré et ne détenait que l'attestation de réussite à l'examen. Il ne disposait pas non plus d'attestation de déplacement dérogatoire et a expliqué aux forces de l'ordre "qu'il allait acheter des bananes".