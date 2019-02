Saint-Nazaire: Un avocat veut faire annuler la procédure contre trois gilets jaunes soupçonnés de dégradations

Saint-Nazaire, France

Plus d'une soixantaine de personnes se sont présentées, ce jeudi, dans la salle d'audience numéro 1 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, pour soutenir trois de leurs amis soupçonnés de dégradé la sous préfecture de Saint-Nazaire, le 5 janvier dernier, pendant une manifestation de gilets jaunes. L'un des deux avocats de la défense a réclamé l'annulation d'une procédure dans laquelle figure plusieurs témoignages anonymes de policiers.

Procès renvoyé au 25 avril

Très tôt, les débats se sont portés sur l'article 15-4 de la loi du 28 février 2017, relative à la sécurité publique. Elle permet aux policiers et aux gendarmes de témoigner anonymement, ce que certains ont fait, à la suite de dégradations qui ont touché le bâtiment de la sous-préfecture de Saint-Nazaire. "80% des PV sont rédigés de manière anonyme, regrette Me Pierre Huriet. En tant que défenseur, on ne peut pas cautionner une procédure rédigée par on ne sait qui."

S'appuyant sur un article de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), l'avocat demande à la cour d'annuler cette procédure "illégale et non conventionnelle". La procureur de la République défend pour sa part, un "article parfaitement conventionnel, légal et sans aucune défaillance." Les policiers et gendarmes peuvent, en effet, témoigner anonymement, à condition qu'une raison soit invoquée, en l’occurrence la mise en danger de leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

Le procès des 3 personnes soupçonnées d'avoir dégradé la sous-préfecture de Saint-Nazaire pendant l'#acteVIII est renvoyé au 25 avril. — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 14, 2019

Après s'être retiré à trois reprises, et après plus de deux heures d'audience, la cour décide finalement de refuser cette requête en annulation. Dans la foulée, l'avocat de la défense fait appel de la décision. "Vous nous gâtez aujourd'hui, maître", lance alors le président du tribunal. Le procès est donc renvoyé de facto au 25 avril, dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

300 euros d'amende pour avoir repeint une permanence de campagne

Parmi les trois prévenus soupçonnés d'avoir mis le feu à des poubelles et dégradé les vitrines de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, une des personnes est également accusée d'avoir repeint en jaune et collé des affiches sur la permanence politique de la députée LREM de la huitième circonscription de Loire-Atlantique, Audrey Dufeu-Schubert, le 15 décembre 2018.

"Aujourd'hui, les poursuites ne sont pas justifiées, explique Me Morgan Loret, l'avocat à la barre. On juge une infraction politique. On parle de peinture à l'eau et d'une vitrine sur laquelle on a inscrit des slogans politiques." L'avocat de la défense demande à la cour que les actes de son client soient requalifiés. La procureure de la République requiert elle deux mois de prison avec sursis.

Après une dizaine de minutes de délibération, le tribunal accepte de requalifier les faits "en inscriptions ayant entraîné un dommage léger". L'homme de 32 ans, chewing-gum en bouche et léger sourire en coin pendant toute l'audience, écope de 300 euros d'amende et est également condamné à rembourser les 312 euros de frais liés au nettoiement de la permanence de la députée LREM.