Saint-Nazaire : un couple jugé car leur bébé avait avalé un morceau de cannabis

Saint-Nazaire, France

Ce jour d'août 2018, au réveil de la sieste, la mère constate un comportement anormal de son fils âgé de un an. Il fonctionne au ralenti, son regard est hagard. Très vite elle comprend que la chose marron avec laquelle il jouait en fin de matinée sur le balcon n'était pas de la terre mais un morceau de cannabis; le couple reconnaît qu'il fume des joints régulièrement.

Ils refusent de laisser leur fils à l'hôpital

La jeune femme accompagne son fils apathique à l'hôpital de Saint-Nazaire; les analyses d'urine confirment la présence de drogue. Le personnel veut garder l'enfant en observation. Mais les parents refusent. Ils doivent partir travailler et ne veulent pas laisser leur bébé seul avec des aide-soignantes qu'ils estiment incompétentes ; "j'avais peur qu'on ne s'occupe pas correctement de lui, ils laissaient les bébés pleurer "raconte la jeune femme. Avec son conjoint, ils signent une décharge et prennent leur enfant pour l'amener à sa grand-mère. "Mais vous n'êtes pas médecin!" lui rétorque la présidente du tribunal " qu'auriez-vous fait si son coeur avait flanché? Pourquoi ne pas avoir prévenu votre employeur que vous ne pouviez venir travailler?"Finalement, ce sont les gendarmes qui récupèrent le petit garçon à Guérande pour le ramener à la cité sanitaire car il existe un risque de convulsions et de décès.

Devant le tribunal, les jeunes parents, mal à l'aise et peu loquaces, expliquent avoir paniqué; ils ajoutent que depuis ce jour-là, ils ont totalement arrêté de fumer du cannabis. Ils sont condamnés à une amende de 500 euros dont 300 avec sursis et à 100 euros de dommages et intérêts à l'association "Prévenir et Réparer".