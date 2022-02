Saint-Nazaire : un couple placé sous mandat de dépôt, soupçonné de violences, escroqueries et séquestration

Un jeune couple de Nazairien soupçonné d'avoir séquestré, battu et extorqué un habitant de Trignac l'an dernier a été arrêté ce mardi. Présenté au tribunal ce jeudi, l'homme et la femme ont été placés sous mandat de dépôt. Le procès a été renvoyé au 28 mars.

plusieurs mois d'enquête avec police technique et scientifique, exploitation de vidéos et de lignes téléphoniques ont permis l'arrestation de ce couple mardi 22 février

La victime, un homme de 33 ans, habitant de Trignac, est tombé dans un guet-apens l'an dernier après avoir pris un rendez-vous pour une relation sexuelle tarifée sur internet. Arrivé dans l'appartement en question, le trentenaire est séquestré, reçoit des coups, et sous la menace d'un couteau, remet sa carte bancaire et son code à ses agresseurs. Trois retraits de 500 euros seront effectués. Les agresseurs vont ensuite photographier sa carte d'identité et le menacer de révéler à son entourage sa pratique de la prostitution si jamais il déposait plainte. Ce qu'il fait malgré tout.

A partir de là, la Sûreté Urbaine est saisie et va alors mener une longue investigation avec la police technique et scientifique. L'exploitation de vidéos et des lignes téléphoniques va permettre aux enquêteurs d'identifier d'abord la femme, une Nazairienne de 27 ans qui aurait donc servi d'appât puis l'un des complices, le plus violent, un Nazairien de 28 ans. Un duo de toxicomanes qui aurait déjà sévi en 2020 avec le même procédé : chantage et extorsion cette de 3000 euros.

Enfin, l'homme est également soupçonné d'avoir commis plusieurs vols dans une résidence hôtelière à Saint-Nazaire.

Le couple arrêté ce mardi à son domicile, jugé en comparution immédiate ce jeudi, a été placé sous mandat de dépôt. Le procès renvoyé au 28 mars.