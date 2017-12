Saint-Nazaire, France

En septembre 2016, dans un communiqué transmis à la presse et diffusé sur le site internet du Front National, Jean-Claude Blanchard s'insurgeait contre " le sacrifice d'animaux au sein d'un gymnase prêté par la Ville de Saint-Nazaire à l'occasion de la fête de l'Aïd-El-Kébir", évoquant "un théâtre d'agonie et de mort". Sauf qu'il s'agissait d'une rumeur. Il n'y a jamais eu de sacrifices dans le bâtiment, qui en plus était loué à l'Association Culturelle Musulmane de Saint-Nazaire et de sa Région. S'estimant diffamée, l'association l'a fait citer devant la justice.

Jean-Claude Blanchard reconnaît une erreur

Quelques jours après la diffusion du communiqué, l'élu Front National a adressé ses excuses à l'association organisant le rassemblement qui a réuni 1500 personnes. A la barre, il reconnaît une erreur. "On m'a donné une fausse info et j'ai fait l'erreur de la transmettre au public sans aller vérifier sur place. Parfois, il y a eu des dérives lors de l'Aïd-El-Kébir mais pas dans cette salle". La présidente lui rappelle que l'abattage des animaux est soumis à des règles strictes et que leur non-respect constitue une infraction pénale, que donc les accusations sont graves.

On s'est sentis insultés

"On s'est sentis insultés d'avoir été accusés d'égorger des bêtes dans une salle municipale " explique Ndiaga Dieng, le président de l'association " ça a fait le buzz sur internet, alors qu'on a fait les choses dans les règles et dans le calme". Leur avocat Me Loret ajoute " même si on a eu des excuses, la rumeur fait plus de bruit qu'un démenti". La Ligue des Droits de l'Homme et le MRAP sont également parties civiles.

Pour l'avocat du prévenu, Me Pichon, la diffamation ne tient pas dans la mesure où le nom de l'association n'apparaît pas dans le communiqué de l'élu Front National. La Procureure se reporte à l'avis du tribunal car il s'agit d'une citation directe mais rappelle que l'abattage clandestin d'animaux est un délit passible de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le jugement sera rendu le 23 janvier prochain.