Saint-Nazaire : un enseignant mis en examen et incarcéré pour atteintes sexuelles sur mineurs

Un professeur du lycée Notre-Dame-d'Espérance de Saint-Nazaire est mis en examen et incarcéré pour des faits à caractère sexuels sur des mineurs. Une cellule psychologique est activée dans l'établissement.

Le lycée Notre-Dame-d'Espérance de Saint-Nazaire est sous le choc. Un enseignant de sciences économiques et sociales de l'établissement a été arrêté jeudi dernier puis mis en examen pour des atteintes sexuelles envers des mineurs. Il est en détention provisoire.

Beaucoup d'enseignants et de jeunes ont besoin de parler

La direction diocésaine de l'enseignement catholique a informé les autres enseignants et les parents d'élèves dès lundi. Puis, mardi matin, les profs ont eu du temps pour en parler en classe. Quatre psychologues sont aussi présents dans l'établissement, "un dispositif important" , selon la direction diocésaine, pour écouter les jeunes et les adultes qui ont besoin de se confier. Et ils sont nombreux. Ils resteront jusqu'à la fin de la semaine et reviendrons après les deux semaines de vacances si nécessaire.

Un prof sans histoire

L'enseignant d'une quarantaine d'années travaillait depuis plusieurs années dans l'établissement, "sans qu'aucun problème ne nous soit signalé", d'après Hervé Bonamy, le directeur de l'enseignement catholique. Le lycée compte 770 élèves, de la seconde au BTS.