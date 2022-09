Saint-Nazaire : un homme agressé près de la mairie, les auteurs identifiés par les caméras d'une supérette

Deux hommes de 26 et 27 ans étaient en garde à vue mardi 20 septembre après l'agression d'un trentenaire place de l'hôtel de ville à Saint-Nazaire la veille. Il est 19h30 lundi quand un homme de 33 ans appelle la police. Ce dernier affirme qu'il vient d'être frappé et menacé d'un couteau par deux hommes qui l'ont forcé à remettre son portefeuille et des bijoux.

Contraint de faire des achats avec sa carte bancaire

Les agresseurs sont allés jusqu'à forcer leur victime à utiliser sa carte bancaire pour des achats dans un supermarché voisin. Les policiers visionnent alors les images de vidéo-surveillance de la supérette en question et localisent les deux individus dans le secteur. Tous deux portent un couteau sur eux, l'un des deux se débarrasse de la montre de la victime à l'arrivée des forces de l'ordre. Interpellés dans la foulée, les deux hommes étaient toujours en garde à vue mardi soir.