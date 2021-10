Saint-Nazaire : un homme alcoolisé menace les policiers d'un couteau quartier de la Chesnaie

Un homme alcoolisé a menacé les policiers de Saint-Nazaire à l'aide d'un couteau samedi soir un peu avant 23h. Une patrouille a été envoyée à son domicile de la rue des Ajoncs, dans le quartier de la Chesnaie, à cause d'une dispute avec sa compagne qui a appelé la police. Depuis son balcon du deuxième étage, l'homme a d'abord lancé aux policiers : "six policiers pour moi, bande de baltringues, ça va être drôle on va s'amuser".

Une lame de 20 centimètres

En montant les escaliers de l'immeuble, les policiers ont entendu la femme demander à son compagnon de lâcher son couteau. "Qu'ils rentrent", a-t-il répondu. A l'arrivée des forces de l'ordre dans l'appartement, il a dissimulé sa main droite derrière son dos puis a exhibé un couteau de cuisine avec une lame de 20 cm. Tenu en joug par un des policiers, l'homme a fini par lâcher son arme. Malgré ses résistances, il a été interpellé. Aucun blessé n'est à déplorer.