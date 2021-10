Saint-Nazaire : un homme armé menace un policier au commissariat

Grosse frayeur ce jeudi soir au commissariat de Saint-Nazaire. Un jeune homme mineur s'est présenté à l'accueil muni d'une arme de poing. Il a menacé un agent avec son arme. Les fonctionnaires de la brigade de nuit qui étaient présents ont réussi à le désarmer. L'individu a été placé en garde à vue. Son arme s'est avérée être factice.

Dans un communiqué, le commissariat de Saint-Nazaire dénonce "des faits graves dont l'issue aurait pu être beaucoup plus tragique". La Procureure de la République de Saint-Nazaire et le Commissaire Divisionnaire de Saint-Nazaire tiendront un point presse à 17H30 ce vendredi au palais de justice pour donner plus de détails sur le déroulé des faits et le profil de l'agresseur.