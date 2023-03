Saint-Nazaire : un homme assène plusieurs coups de ceinture à des pharmaciennes

Un homme de 57 ans a agressé physiquement deux préparatrices en pharmacie à coups de ceinture, a appris ce dimanche France Bleu Loire Océan. Cela s'est passé dans leur officine, ce samedi 18 mars 2023 vers 16h30, à la pharmacie Rochefort-Audu de la rue Jean-Gutenberg à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

Plusieurs coups de ceinture

Selon la police, le quinquagénaire est entré dans la boutique, sans une seule parole, et leur a asséné plusieurs coups de ceinture. L'une d'entre elles a tenté de se protéger derrière un escabeau.

Un client a réussi à le ligoter avec la ceinture et a appeler la police. L'homme de 57 ans était toujours en garde à vue ce dimanche et a été présenté à un psychologue. On ignore toujours pourquoi il s'en est pris aux deux femmes. Il a reconnu les faits sans pour autant donner d'explication à son geste.