Saint-Nazaire : un homme roué de coups par cinq SDF et mordu par leurs chiens

Un homme a été sauvagement agressé à Saint-Nazaire par un groupe de SDF et leurs chiens. Il s'est fait voler son sac à dos et a trouvé refuge au commissariat.

La scène se passe le mardi 11 janvier vers 21h20. Un homme pénètre au commissariat de police de Saint-Nazaire, en état de choc et blessé . Il affirme avoir été roué de coups par cinq SDF, poursuivi et mordu par leurs chiens alors qu'il se trouvait Place Sémard. Un certificat médical fait état de morsures de chiens et de coups au visage entraînant 6 jours d'Incapacité Temporaire de Travail (ITT). Dans sa fuite, il a du abandonner sa veste et son sac à dos.

Très rapidement une patrouille de police repère un homme portant le sac à dos en question, rue de la République. Cet individu est placé en garde à vue.

Un deuxième suspect identifié par les enquêteurs, a été interpellé le lendemain, un troisième dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 janvier. La victime affirme que cette dernière personne l'a menacé avec un tournevis et a volontairement ordonné à son chien de l'attaquer.

La garde à vue du premier individu a été levée, une fois les objets volés rendus à la victime, qui l'a mis hors de cause pour les violences. En revanche, les deux autres SDF arrêtés doivent être jugés ce vendredi en comparution immédiate au tribunal de Saint-Nazaire.