Saint-Nazaire : un homme suspecté d'agressions sexuelles sur quatre jeunes filles à un festival

Un jeune homme a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche, à Saint-Nazaire. Il est soupçonné d'agressions sexuelles sur quatre adolescentes, qui participaient au festival de hip hop"Bouge". La Police municipale a tenté de l'interpeller mais le suspect était récalcitrant et la brigade canine de la Police nationale est arrivée en renfort.

Le garçon, très agité et alcoolisé, a insulté et menacé de mort les policiers. Une fois maîtrisé, le suspect a été placé en garde à vue pour agression sexuelle sur mineur, menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique (deux policiers ont déposé plainte) et pour séjour irrégulier sur le territoire français.

Ce sans domicile fixe, né en Algérie, se présente comme mineur et se dit âgé de 17 ans. Il a été présenté ce lundi après-midi devant le tribunal judiciaire, à l'issue de sa garde à vue. Il s'est vu aussi notifier une obligation de quitter le territoire français.