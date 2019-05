Saint-Nazaire : un informaticien des Chantiers de l'Atlantique condamné pour des mails malveillants

L'homme de 38 ans qui comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire était prestataire de services aux Chantiers de l'Atlantique jusqu'en 2006. Il est poursuivi pour des envois réitérés de messages malveillants, usurpation d'identités et accès frauduleux à un système de données. Il prenait par exemple l'identité d'un ingénieur de l'entreprise et envoyait un mail à caractère sexuel à l'une de ses collègues; dans un autre message il se faisait passer pour son ex-mari. Ses mails quotidiens ont fait de gros dégâts psychologiques dans la société où beaucoup de salariés se sont mis à se suspecter les uns les autres. Il a créé au minimum 200 adresses électroniques qu'il a utilisées.

Il a fait du mal aux gens sur leur lieu de travail. Une jeune ingénieure de 25 ans a démissionné. On a fait du mal aux gens par rapport à leur situation personnelle. On n'est pas dans la violence physique, mais c'est très violent ce qu'il a fait. On ne savait pas que ça venait de l'intérieur. Quand vous avez des messages comme ça tous les jours, il y a de quoi péter un câble". Le responsable de la sécurité des Chantiers de l'Atlantique.