Un jeune de 14 ans est en garde à vue au commissariat de Saint-Nazaire. Il est soupçonné d'avoir commis 23 vols à la roulotte et 6 cambriolages dans le quartier Kerlédé à Saint-Nazaire pendant le mois de mars.

Saint-Nazaire : un jeune de 14 ans soupçonné d'une vingtaine de vols à la roulotte et de cambriolages

Trahi par ses empreintes digitales. Un jeune de 14 ans, déjà connu des services de police est en garde à vue au commissariat de Saint-Nazaire. Il est soupçonné d'avoir commis 23 vols à la roulotte et 6 cambriolages dans le quartier Kerlédé. Une enquête menée par la Police Technique et Scientifiques et les enquêteurs de l'Unité des Atteintes aux Biens de la Sûreté de Saint-Nazaire. Dans leur viseur, des faits qui s'étalent sur le mois de mars.

Le jeune brisait la vitre de véhicule en stationnement avant de voler les objets de valeurs. Il est également soupçonné d'avoir cambriolé six maisons dans lesquelles il aurait volé différents objets comme des portefeuilles, des tickets restaurants, des lunettes de soleil, etc. Après une perquisition menée au domicile de ce jeune, certains de ces objets ont été retrouvés.