Saint-Nazaire : un jeune séquestré et violé avec un manche à balai, 5 prévenus devant le tribunal

Un jeune Nazairien de 21 ans a été séquestré, frappé et violé les 27 et 28 mai 2020. Une histoire de dettes sur fond de trafic de stupéfiants. Le procès s'est ouvert ce lundi devant le tribunal de Saint-Nazaire avec 5 prévenus à la barre dont 2 en détention préventive.

La victime dit "le Chinois", 21 ans, n'est que bleus et blessures en ce soir du 28 mai 2020. "Pas une seule partie de son corps épargnée, son calvaire a duré 17 heures" raconte l'avocate des parties civiles.

Séquestré dans un appartement de Kerlédé, le Chinois raconte pendant ses auditions les coups de matraque, la nuit dans une cave, la menace d'un "flingue", le coup de fil à ses parents pour demander une rançon. Le lendemain midi, autre quartier, Petit Caporal, autre cave. Il est attaché à une chaise vissée au sol, du scotch sur la bouche, c'est un va et vient permanent, les coups pleuvent, du produit brûlant versé sur ses plaies dira-t-il, pour finir par ce manche à balai enfoncé dans l'anus, traces ADN et fécales à l'appui.

Vous lui avez demandé de se mettre à quatre pattes et d'écarter les fesses" - La présidente du tribunal

"Vous lui avez demandé de se mettre à quatre pattes et d'écarter les fesses" demande la présidente au plus jeune mais aussi au plus grand de la bande, alias Big, 19 ans au moment des faits. "Oui, c'est vrai. C'était pour vérifier s'il ne cachait pas d'argent, il y avait une dette de 2 mille euros en jeu". La présidente : "et le balai alors, on vous a vu avec, il y a des traces ADN, de la matière fécale ?" . Réponse : "avoir un balai dans les mains, c'est pas illégal, et puis vous savez, dans les caves, il y a beaucoup de chiens. De la matière fécale, y'en a même sur les murs". Big, récidiviste et un aplomb à couper le souffle, mais surtout un"exécutant zélé" selon la procureure qui désigne le créancier comme commanditaire.

Le Blanc, c'est son surnom, cheveux tirés en arrière, impassible. "Il inspire les craintes, c'est celui pour lequel on se rétracte" dit-elle dans son réquisitoire. Il faut dire que les témoignages et les versions changent au fil des auditions. Personne ne reconnaît personne, ou alors "un tiers" pour ne jamais donner de nom. Les 5 prévenus âgés de 22 à 32 ans brouillent les pistes à l'audience, sèment le doute et accumulent les témoignages contradictoires.

La victime fracassée, une vie brisée

Celui qui va reconnaître avoir servi de chauffeur entre l'appartement de Kerlédé et la cave du Petit Maroc explique ainsi avoir eu peur pour sa sécurité quand la présidente lui demande pourquoi il n'a rien fait, rien dit quand il a vu ce qui se passait. Le Blanc, lui ne se démonte pas : "je suis accusé par quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qui n'a jamais voulu venir s'expliquer". "Ce n'est pas à la victime de s'expliquer monsieur", répond la présidente du tac au tac. Une victime qui est "fracassée, sa vie brisée" dit son avocate. Parti vivre à l'autre bout de la France, le Chinois, sans casier judiciaire avant, a décompensé et est devenu violent à son tour. 'Il fait à ses victimes ce qu'il a subi". Aujourd'hui lui-même est incarcéré et absent à l'audience. "Une longue descente aux enfers" résumera son avocate.

La procureure réclame des peines de prison ferme, jusqu'à 5 ans. Jugement attendu ce mardi à 14 heures.

