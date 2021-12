Saint-Nazaire : un mois après l'incendie rue de Pornichet, la Ville veut recenser les lieux de squats

Un mois après l'incendie, ce qu'il reste des murs et des fenêtres a été muré, l'enquête est toujours en cours

Rue de Pornichet, le périmètre de sécurité est toujours en place un mois après l'incendie qui a fait 2 morts et un blessé grave. Ce qui reste des fenêtres et des portes a été muré, quelques fleurs en hommage aux victimes ont été accrochées au grillage. Sur les 19 locataires qui étaient à la rue au matin du 16 novembre, 6 sont encore hébergés à l'hôtel ou au foyer Blanchy et 2 dorment en prison depuis fin novembre, condamnés pour avoir tiré des coups de feux dans un quartier de Saint-Nazaire quelques jours seulement après l'incendie. Un incendie dont l'origine reste inconnue, l'enquête pour homicide involontaire suit son cours. Le propriétaire de l'immeuble avait été placé en garde à vue avant d'être libéré.

Un immeuble connu dans le passé pour son insalubrité, et régulièrement suroccupé notamment la nuit. Les riverains avaient alerté la Procureure de la République début juillet. Ils dénonçaient dans leur courrier le bruit, les agressions, le trafic de drogue à ciel ouvert et les règlements de compte jusque dans la rue.

Départ de feu dans une maison squatée près du Conservatoire

"Il y a les squats que l'on connaît bien, mais il y a aussi tous les autres" alerte le maire David Samzun. La semaine dernière après un départ de feu volontaire dans une maison près du Conservatoire actuellement en travaux, il découvre avec surprise que cette maison, inhabitée, était squattée. "La police était au courant. Il faut qu'on mutualise nos moyens pour recenser ces lieux de squats, mettre à l'abri les personnes, éviter les drames et il faut que les propriétaires de ces maisons sachent qu'ils sont responsables en cas de sinistre. Je leur dis : soyez vigileants". Autrement dit, il faut s'équiper d'alarmes ou demander aux voisins d'ouvrir l'oeil. Une pelouse qui n'est pas tondue, des poubelles qui restent vides, "c'est vite fait de repérer une maison vide". Des maisons inhabitées, il y en a à Saint-Nazaire. Combien ? c'est toute la question. "Ce sont des successions ou des divorces qui se passent mal, des personnes âgées vivant seules et qui partent précipitamment à l'hôpital ou en EHPAD, quelque que soit la raison, il faut que les propriétaires soient sur leur garde", prévient encore David Samzun.

Un mois après l'incendie de l'ancienne Boucherie rue de Pornichet à Saint-Nazaire, l'enquête suit son cours. 6 personnes sont toujours hébergés à l'hôtel ou en foyer. © Radio France - Hélène Roussel