Saint-Nazaire : un parent d'élève menace une enseignante de lui couper la tête

Une réunion de parents d'élèves a dégénéré à l'école maternelle Gambetta de Saint-Nazaire. Ce lundi après-midi, le père d'une petite fille de trois ans a menacé son enseignante de lui couper la tête et, le lendemain, a insulté le directeur de l'école. Pendant deux jours, la police a dû faire des rondes devant l'établissement, car "on se sentait en danger", confie le directeur. Le prévenu, lui, a passé 48 heures en garde à vue avant d'être déféré au parquet.

En comparution immédiate, ce jeudi, devant le tribunal de Saint-Nazaire, il a été condamné à huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, obligation de soins et interdiction de s'approcher de l'école ou d'entrer en contact avec l'enseignante ou le directeur.

Il m'a dit qu'il allait m'attendre à la sortie et me trancher la tête. - l'enseignante

À l'audience, l'enseignante, la trentaine, fébrile à la barre, raconte : "J'ai voulu sortir de la classe, il m'a bloqué le passage dans l'encadrement de la porte, il a enlevé son masque, approché son visage tout près du mien et m'a dit qu'il allait m'attendre à la sortie et me trancher la tête... J'y pense tous les soirs", murmure la victime toujours en arrêt de travail, et qui, selon son avocate, souffre de stress post-traumatique.

Une petite fille de trois ans, atteinte d'un retard de langage

Le prévenu, 25 ans, s'exprime très clairement. Il était venu dit-il pour se plaindre : "On négligeait ma fille, on la stigmatisait". Le lendemain il va, au téléphone, copieusement insulter le directeur de l'école maternelle. La conversation a été enregistrée. Elle est à peine audible tellement il hurle. Pour sa fille, trois ans, atteinte d'un retard de langage, l'enseignante avait proposé d'aller consulter la PMI (protection maternelle et infantile), un sigle que le prévenu a mal interprété, et qui l'a renvoyé à sa propre histoire : placé toute son enfance de foyers en familles d'accueil.

"Vous ne parliez pas de votre fille mais de vous-même", lui dit la procureure, "tout ce qui est institutionnel monsieur, n'est pas synonyme de souffrance ou de solitude. Mais vos propos ont touché au but : traumatiser, terroriser. Dans l'enceinte d'une école, c'est inadmissible".

J'ai du mal à canaliser ma colère. - le père, 25 ans

Le prévenu prend la parole une dernière fois, sa voix est beaucoup moins assurée, il regarde la victime : "Je m'excuse, je n'ai jamais voulu vous attaquer, j'ai du mal à canaliser ma colère". L'enseignante s'écroule, en larmes. La sanction tombe quelques minutes plus tard : huit mois avec sursis probatoire de deux ans, obligation de soins, interdiction d'entrer en contact avec l'enseignante ou le directeur, et interdiction de s'approcher de l'école Gambetta. Sa fille a été transférée depuis dans une autre école de la ville.