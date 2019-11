Saint-Nazaire : un patient de l'hôpital psychiatrique sort deux couteaux

Saint-Nazaire, France

Tout a dégénéré au retour d'une fugue du patient. En entretien avec un médecin dans un bureau de l'hôpital, l'homme de 47 ans s'énerve et sort deux couteaux. Le docteur et son assistante arrivent à sortir de la pièce sans être blessés. Ils enferment le quadragénaire dans le bureau et appellent le 17.Tandis que pour tenter de s'enfuir, l'homme tape contre la fenêtre qui donne sur l'extérieur.

Rapidement, les policiers encerclent le bâtiment. "Je vais planter le premier qui rentre" lance le Nazairien hors-de-lui. Les forces de l'ordre parviennent à l'interpeller quelques minutes plus tard. Mais elles doivent employer un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser tandis que le personnel médical lui administre des sédatifs. Deux policiers sont légèrement blessés. L'homme est placé à l'isolement dans un service de l'hôpital psychiatrique.

Le mois dernier, des personnels avaient été blessés

Le mois dernier déjà un patient a agressé et blessé une équipe de soignants. Le 22 octobre, il a frappé six personnes. L'une s'est vu prescrire 11 jours d'ITT (interruption totale de travail). Le 7 novembre dernier, lors d'une conférence de presse, les personnels, qui n'en peuvent plus de ces actes de violences à répétition, demandaient des moyens humains supplémentaires, synonymes de plus de sécurité.