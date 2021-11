Saint-Nazaire : un policier mordu par un chien lors d'un contrôle, un homme en garde à vue

Une course poursuite dans les caves d'un immeuble et un policier mordu par un chien. Ça s'est passé ce lundi 22 novembre, vers 19 heures dans la cité du Petit Caporal à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Un jeune homme de 26 ans refuse de se faire contrôler. Il s'enfuit dans les caves et ordonne à ses chiens, deux molosses de type "american staff", qui n'ont pas de muselière, d'attaquer les policiers.

L'un des agents est mordu au bras. Deux équipages sont appelés en renfort. L'homme, qui a réussi à s'enfuir, a alors pu être interpellé. Bien connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Quant à son complice, qui a ouvert la porte du hall pour faire entrer les chiens, il a réussi à échapper aux policiers.