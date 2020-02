Saint-Nazaire : un procès "hors normes" délocalisé dans la base sous-marine

C'est un procès hors-norme qui se prépare à Saint-Nazaire. A partir de mardi, une trentaine de prévenus doivent être jugés dans une affaire de vols de cartes bleues. Plus de 200 victimes sont recensées. La salle du tribunal étant trop petite, le procès aura lieu au Life dans la base sous-marine.

Saint-Nazaire, France

A partir de mardi, une trentaine de prévenus dont huit sont en prison doivent être jugés dans une affaire de vols de cartes bleues sur des marchés en Loire-Atlantique, Vendée mais aussi dans de nombreux autres départements . La plupart sont originaires de Roumanie et résident dans la région de Nantes. 231 victimes ont été recensées dans toute la France entre 2014 et 2017 ainsi qu'une vingtaine de banques. Le préjudice dépasse les 200 000 euros.

La salle d'audience du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est trop petite pour accueillir le procès © Radio France - Anne Patinec

En raison du nombre important de prévenus, de victimes, d'avocats, la salle d'audience du palais de justice de Saint-Nazaire est trop petite contrairement au procès de l'accident de la passerelle du Queen Mary 2 où des aménagements avaient été possibles pour accueillir tout le monde. Le procès va donc être délocalisé dans la base sous-marine, plus précisément au Life qui est une salle municipale d'expositions et de concerts et qui va subir quelques aménagements pour accueillir les débats jusqu'au 28 février. Ce procès est en préparation depuis de longs mois avec la ville de Saint Nazaire car il nécessite une sacrée organisation.

Comme une vraie salle d'audience

Avec près de 1500 m2 de superficie, la salle du Life peut accueillir jusqu'à 3 000 personnes. A partir de ce week-end, elle va se transformer en salle d'audience avec une disposition très proche de celle qui existe au tribunal de Saint-Nazaire; les magistrats seront sur une estrade, les prévenus incarcérés dans un box, sauf qu'il y aura de la place et des chaises pour les centaines de personnes attendues. L'une des grandes inconnues est de savoir combien des 231 victimes vont faire le déplacement car les voleurs-présumés ont sévi dans plusieurs régions de France. Des cloisons-mobiles vont aussi être installées pour créer une sorte de base-vie où les prévenus pourront échanger avec leurs avocats en toute confidentialité ou prendre un repas lors des pauses-déjeuner. Le soir, les détenus rentreront sur Nantes. Deux interprètes seront présents en permanence car certains ne parlent que roumain. Des policiers et des agents de sécurité seront aussi mobilisés pour assurer la sécurité des lieux de jour comme de nuit

Le coût des aménagements et du procès se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros et est pris en charge par le Ministère de la Justice.