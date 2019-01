Saint-Nazaire : un promeneur sauve de la noyade une dame de 75 ans

Saint-Nazaire, France

Il lui a sauvé la vie. Ce mardi après-midi, à Saint-Nazaire, un promeneur s'est jeté à l'eau pour aller chercher une dame de 75 ans. Sans lui, elle se serait sans doute noyée.

Dans l'eau toute habillée

L'homme est en train de promener son chien, sur le chemin côtier, quand il voit une femme, derrière les rochers de la plage de Porcé. Elle est très près de l'eau, le promeneur imagine qu'elle aussi a un chien et qu'elle joue avec. Mais, ensuite, il la voit entrer dans l'eau, toute habillée.

En légère hypothermie

Il se précipite. Le temps de traverser la plage, elle a la tête immergée. Il se déshabille et il se jette dans l'eau très froide pour aller la secourir et la ramener au bord. Il demande ensuite à une passante d'appeler les pompiers. Quand ils arrivent, ils trouvent la dame complètement trempée. Elle a avalé de l'eau et elle est légère hypothermie.

Hébergée dans un foyer pour personnes âgées

La septuagénaire semble aussi déboussolée. Elle n'explique pas son geste. Elle est seulement capable de donner aux policiers l'adresse du foyer pour personnes âgées dans lequel elle est hébergée.