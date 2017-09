Saint-Nazaire : un restaurant kebab détruit par un incendie criminel

Un incendie a détruit le restaurant kebab "Istanbul" dans le centre-ville de Saint-Nazaire dans la nuit de mardi à mercredi. L'alerte a été donnée par un voisin qui a alerté les pompiers vers 2h20 du matin. Les enquêteurs privilégient la piste d'un acte criminel.

Plusieurs éléments orientent les policiers vers la piste criminelle.. Un témoin dit avoir vu peu avant les faits deux personnes dans un véhicule vert stationné à proximité de l'établissement .. Et les caméras de vidéo-surveillance du restaurant-kebab montrent deux individus s'introduisant dans le commerce; avec un jerican à la main pour l'un d'entre-eux. Selon un voisin, un parpaing et un bidon auraient été retrouvés devant l'établissement totalement détruit et désert. L'incendie n'a pas fait de blessé et les appartements situés au-dessus sont intacts.

Pas de mobile pour l'instant

Pour l'instant, les enquêteurs ne privilégient aucun mobile.. Un proche du propriétaire évoque la jalousie car le commerçant d'origine turque possède deux enseignes qui fonctionnent bien dans le centre-ville de Saint-Nazaire. Il n'exclut pas non plus un acte raciste, soulignant que le patron est musulman.