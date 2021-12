Saint-Nazaire : un vaste réseau de trafiquants de cocaïne et d'héroïne démantelé

Une enquête menée pendant de longs mois par la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Nazaire a permis d'identifier et de démanteler deux réseaux de trafiquants, l'un basé à Pontchâteau et l'autre à Redon en Ille-et-Vilaine. 25 personnes ont été interpellé dont 9 mises en examen pour acquisition et revente de cocaïne et d'héroïne. 5 sont incarcérées, placées en détention provisoire. Au total, 1250 grammes d'héroïne, 600 grammes de cocaïne et 2 kilos de cannabis ont été saisis pour une valeur estimée à 70 000 €. Par ailleurs, au cours des perquisitions, 30 000€ en liquide ont été saisis ainsi que des armes à feu et des munitions.

Un travail de fourmi pour remonter jusqu'à la tête de réseaux

Tout commence en octobre 2018. A Pontchâteau, un homme tire sur son voisin avant de se retrancher. Les gendarmes lancent l'assaut et découvre le corps de l'agresseur, victime d'une overdose. A ses côtés, un kilo d'héroïne et plusieurs téléphones. A partir de là, les enquêteurs vont remonter toute la piste. Un travail de longue haleine qui passe par la surveillance, l'écoute téléphonique, et l'audition de consommateurs de drogue et de nombreuses perquisitions. La tête de réseau, le fournisseur principal habite dans le Maine et Loire et est bien connu de la justice, condamné à plusieurs reprises pour trafic international de produits stupéfiants. C'est lui qui alimentait deux réseaux disctincts, l'un basé à Pontchâteau, l'autre à Redon. Et l'enquête va jusqu'à dans le Morbihan où des clients ont été identifiés près de la Roche-Bernard. Les deux procédures ont été conjointes et une information judiciaire est ouverte depuis mars dernier.

Pour cette enquête et pour ces interpellations parfois sensibles, il a fallu pas moins d'une centaine de militaires de la gendarmerie. Des unités d'Ancenis, de Châteaubriant, de Nantes, de Pornic ainsi que 5 équipes cinophyles ont été mobilisé.