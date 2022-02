Saint-Nazaire : une centaine de personnes à la marche blanche pour Sébastien, tué chez lui la semaine dernière

Une centaine de personnes ont marché en silence dans les rues de Saint-Nazaire ce vendredi en hommage à Sébastien, 50 ans, tué chez lui samedi 29 janvier. Deux sans-abris ont été mis en examen et écroués pour homicide volontaire.

"C'est son bon coeur qui l'a tué". La famille assure que Sébastien venait en aide et accueillait régulièrement les deux SDF aujourd'hui écroués. "Il avait le coeur sur la main, il aurait donné sa chemise", raconte son frère Tony. La bienveillance, la gentillesse, la générosité, ce sont des mots qui reviennent sans cesse pour décrire qui était Sébastien. Derrière la banderole "Justice pour Babas", il y a aussi les collègues de l'ESAT le Tremplin de l'Atlantique où Sébastien venait de retrouver un emploi. En poste depuis novembre. "Il était travailleur, et surtout tellement gentil, c'était le gars le plus gentil que j'ai pu rencontrer" dit en larme un ancien collègue. Ses encadrants eux aussi sont là, encore sous le choc.

Une centaine de personnes à la marche blanche : les proches, les collègues, des sans-abris © Radio France - Hélène Roussel

Sébastien, 50 ans, 2 enfants, handicapé suite à un AVC, et un parcours de vie brisé avec la mort d'un bébé de 18 mois. La rue un temps. De nombreux sans-abris sont là aussi dans le cortège. Certains l'ont connu, d'autres sont venus dire leur soutient, leur colère aussi. "On n'est pas tous comme ça! Cette violence, c'est lamentable, ce sont des mecs répugnants, j'ai la rage" s'insurge Stéphane.

des dizaines de roses blanches déposé aux pieds de l'immeuble rue Victor-Hugo © Radio France - Hélène Roussel

Le cortège entre chagrin et colère arrive devant l'appartement, rue Victor-Hugo. C'est ici que vivait Sébastien, c'est ici qu'il est mort. De nombreuses roses blanches sont déposés aux pieds de l'immeuble. "Il était juste en train de s'en sortir, c'est ignoble" confie une employée de l'ESAT.