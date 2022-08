Saint-Nazaire : une course-poursuite sur une quinzaine de kilomètres, la conductrice n'a que 17 ans

Une course poursuite, du centre-ville de Saint-Nazaire jusqu'aux marais salants de Guérande s'est déroulée, dans la nuit de vendredi à samedi. La conductrice d'une voiture avait refusé de s'arrêter à un contrôler de police. Elle a finalement été rattrapée. La chauffarde n'a que 17 ans.

Des dizaines de kilomètres à toute berzingue et sirènes hurlantes. Dans le centre-ville de Saint-Nazaire, dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers font signe à une voiture de s'arrêter pour un contrôle, mais la conductrice décide d'accélérer et tente de prendre la fuite. Les forces de l'ordre prennent alors le véhicule en chasse. Une course s'engage. Elle durera une quinzaine de kilomètres, jusque dans les marais salants de Guérande.

Récidiviste

La voiture est immobilisée, la conductrice et les passagers continuent leur fuite à pied. Ils sont finalement rattrapés par les policiers qui se rendent compte, lors de l'arrestation, que la conductrice n'est âgée que de 17 ans. D'après les forces de l'ordre, la chauffarde n'en serait pas à son coup d'essai, elle a déjà été arrêtée dans le passé pour des actes similaires. Elle est actuellement en garde à vue au commissariat de Saint-Nazaire.