Saint-Nazaire : une femme hospitalisée après une tentative d'étranglement de la part de son concubin

Ce mardi 8 décembre, vers 23 h15, les policiers ont été appelés sur le 17 pour des violences conjugales. Ils sont intervenus dans un appartement du centre de Saint-Nazaire et sont tombés sur un homme qui tentait d'étrangler sa concubine. Très choquée, la victime, âgée de 26 ans, a été hospitalisée.

Les policiers expliquent avoir été alertés par un appel au 17 pour violences conjugales, le mardi 8 décembre à 23 h15. Ils se rendent dans le centre de Saint-Nazaire, rue Albert de Mun. Devant la porte de l'appartement, ils se signalent et entendent les cris d'une femme à l'intérieur du logement dont la porte n'est pas verrouillée.

Tentative d'étranglement

Quand ils pénètrent dans l'appartement, les policiers découvrent un homme accroupi sur une femme allongée au sol. Il est en train de tenter de l'étrangler et lui a mis un vêtement dans la bouche. Agé de 19 ans, l'homme est interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Saint-Nazaire. Très choquée, la victime, âgée de 26 ans, est prise en charge par les pompiers et hospitalisée à Saint-Nazaire.

Contacté, le parquet de Saint-Nazaire ne s'exprime pas sur cette affaire.