Saint-Nazaire : une habitante trouve deux mineurs dans son lit

Absente depuis quelques jours, une habitante de Saint-Nazaire n'a pu rentrer dans son appartement, près de la mairie, ce lundi 17 mai car il était verrouillé de l'intérieur. Sur place, les policiers constatent que les volets roulants du logement ont été forcés et que la vitre est brisée. A travers la fenêtre, ils repèrent deux jeunes qui dorment dans le lit de la plaignante.

Se disent mineurs étrangers

Sommés par les policiers, les deux occupants ouvrent la porte. Agés de 15 et 16 ans, ils se disent "mineurs non accompagnés, originaires de Libye et du Maroc". La victime constate le vol d'objets et la dégradation de sa télé. Les deux mineurs déclarent aux enquêteurs qu'ils sont étrangers aux vols et aux dégradations, expliquant que "d'autres personnes ont déjà profité de l'appartement, que c'est un tuyau qu'ils se transmettent". Après avoir relevé leurs empreintes digitales, les enquêteurs ont découvert que les deux jeunes disposaient de plusieurs identités et seraient les auteurs de vols aggravés notamment à Nantes et Marseille