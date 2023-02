Saint-Nazaire : une manifestante blessée par une fusée de détresse, un homme en garde à vue

Recherché depuis samedi, l'homme, âgé de 62 ans, a fini par se rendre de lui-même au commissariat de Saint-Nazaire ce lundi matin à 9 heures. Ce retraité, ancien docker, résidant à Saint-Nazaire, est depuis en garde à vue pour blessures involontaires et participation à un attroupement avec arme.

Samedi, dans la manifestation contre la réforme des retraites, il a lancé une fusée de détresse et blessé accidentellement une femme de 53 ans. La victime, originaire de Saint-Brévin, a été gravement blessée. Elle a reçu 22 points de suture et souffre de plusieurs fractures, au niveau de la mâchoire et des cervicales. Elle a aussi trois dents en partie cassées.

La quinquagénaire est sortie de l'hôpital ce lundi matin et a déposé plainte. Elle ne se souvient de rien et présente un certificat du médecin légiste de 10 jours d'interruption temporaire de travail, qui pourrait être réévalué ultérieurement.

Le retraité aurait trouvé la fusée au niveau de la base sous-marine

Le manifestant, en garde à vue, reconnaît les faits, et notamment l'usage inapproprié d'une fusée de détresse parachute habituellement utilisée en mer. Il aurait récupéré cette fusée lors de la manifestation de jeudi dernier. Elle était, selon lui, abandonnée au niveau de la base sous-marine.

Le retraité doit être présenté mardi matin devant le parquet de Saint-Nazaire en vue de sa mise en examen. Il pourrait être placé sous contrôle judiciaire et avoir interdiction de participer à toute manifestation dans le département de la Loire-Atlantique, avant son jugement devant le tribunal correctionnel.

Le chef de participation à un attroupement avec arme (par destination ou non) est passible de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Celui de blessures involontaires avec arme par destination fait encourir jusqu'à deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.