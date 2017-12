Saint-Nazaire : une voiture de police percutée par une femme ivre au volant

Deux policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Nazaire. Une femme, âgée de 38 ans, a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle et a percuté la voiture des forces de l'ordre.

Il est minuit environ sur la commune de Pornichet quand les policiers remarquent la conduite suspecte de cette femme au volant. Ils décident donc de contrôler son état d'ébriété mais elle ne s'arrête pas.

Course poursuite

Les policiers la poursuivent alors entre Pornichet et le pont de Saint-Nazaire, ils finissent par la rattraper et font un barrage avec leur voiture pour tenter de la faire ralentir mais elle accélère et percute le véhicule de police. Deux policiers sont blessés, l'un à la cheville l'autre aux cervicales. La femme est finalement interpellée quelques minutes plus tard avec plus de 1,60 gramme d'alcool dans le sang.

Elle est toujours en garde à vue ce samedi après-midi à Saint Nazaire. Une enquête est en cours.