Saint-Nazaire : vaste opération anti-cambriolage et anti-rodéo ce mardi

47 agents sur le terrain ce mardi à Saint-Nazaire pour des patrouilles et une vaste opération de contrôle dans le but de lutter contre les cambriolages, les stupéfiants et les rodéos urbains. Les agents de Saint-Nazaire ont reçu le renfort de policiers nantais.

Des mineurs sur des motos ou des scooters, sans casque, et qui roulent à toute allure sur la roue arrière, c'est ce qu'on appelle le whealing ou encore le rodéo urbain. C'est devenu un vrai fléau à Saint-Nazaire. Pas plus tard que le week-end dernier, un jeune de 13 ans a été interpellé à la Bouletterie alors qu'il roulait au milieu d'une foule d'enfants. Ce mardi, la police de Saint-Nazaire a reçu des renforts nantais pour mener une vaste opération de contrôle.

Caves et halls d'immeubles fouillés à Kerlédé après la découverte d'une arme à feu à l'école Jean Zay

38 agents venus de Nantes, une brigade canine, une autre motorisée, avec la BAC de Saint-Nazaire, ils étaient 47 au total mobilisés tout l'après-midi. Des patrouilles anti-cambriolage d'abord du côté de Saint-Marc, de l'Immaculé et du front de mer, là où les cambriolages se multiplient. Les agents ont ensuite filé à Kerlédé pour fouiller les caves et les halls d'immeuble, notamment autour de l'école maternelle Jean Zay où lundi un enfant a découvert une arme à feu dans la cour. Le chien renifleur venu de Nantes a découvert 12 grammes de résine de cannabis. Enfin dernière étape : des contrôles routiers et anti-rodéo sur le rond point Océanis, tout proche de la Bouletterie. "Un axe stratégique, avec le boulevard Charpak, il y a ici beaucoup de jeunes, très jeunes même qui pratiquent le whealing y compris sur la voie de bus" raconte la capitaine Rachel Beillon du commissariat de Saint-Nazaire. Une opération qui se veut avant tout dissuasive, "montrer que la police va partout, qu'il n'y a pas de zone de non-droit et rassurer aussi les habitants" explique la capitaine. Bilan des courses : l'uniforme était sans doute un peu trop visible. Pas de rodéos urbains ce mardi, pas de cambrioleurs ou de dealers pris en flagrant délit mais 17 verbalisations sur la centaine de personnes contrôlées et 4 interpellations pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou invalidité du permis de conduire.