Deux trains percutent coup sur coup des sangliers près de Vannes

Longue soirée hier pour les passagers d'un TGV Quimper/Paris. Parti à 17h45, le train a été immobilisé plus de trois heures à St Nolff, près de Vannes après avoir heurté trois sangliers. Un second train, venu embarquer ces passagers, a également percuté des sangliers...

Un TGV parti à Quimper à destination de Paris a fait la rencontre d'un groupe de sangliers hier soir à Saint Nolff. Le train a du s'arrêter en pleine voie quelques instants avant de repartir. Le conducteur pensait pouvoir continuer mais il a du s'arrêter quelques kilomètres plus loin, à une centaine de mètres d'un passage à niveau. Finalement, la rame est allée jusqu'à Redon à petite vitesse où les 190 passagers ont été pris en charge avec des propositions de transport pour Quimper, Lorient ou Vannes. Et, ce second TGV a lui aussi percuté des sangliers.

A Redon, une cinquantaine de voyageurs ont eux préféré prendre un TER pour Rennes pour y dormir à l'hôtel ou pour prendre un car qui devait rallier Paris. L'incident a provoqué des retards sur plusieurs autres trains.

