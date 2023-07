Saint-Omer : insultes contre Emmanuel Macron, le tribunal annule la procédure

Sur facebook, au moment d’une intervention télévisée du Président de la République, Valérie Minet, 57 ans, avait traité Emmanuel Macron « d’ordure ». Mais, dès le départ, la procédure lancée contre n'a respecté aucune règle. C’était à Emmanuel Macron de déposer plainte. Le Sous-Préfet de Saint-Omer ne pouvait pas se substituer à lui, dit le tribunal.

Que le Sous-Préfet ait agit sur ordre ou sur une initiative personnelle, personne ne le saura jamais. Car, malgré sa citation et sa présence à l’audience, en tant que témoin, il n'a pas été entendu. Il n'y pas eu de procès sur le fond de l’affaire.

L’avocat de la défense avait pourtant déployé les grands moyens pour aider sa cliente, entre un bruyant comité de soutien de 50 personnes et des mots forts, « intimidation », « lettes de cachets », « privatisation de la justice à des fins politiques ». Me Juan Branco a particulièrement dénoncé l‘arrestation et la garde à vue de huit heures subie par Valérie Minet. Il a également rappelé la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui a redit la liberté d’expression à propos du fameux « casse-toi pauv’ con !» renvoyé au Président de la République, du temps de Nicolas Sarkozy.

Pour le tribunal de Saint-Omer, l’affaire est terminée, mais pas pour la défense. "C'est juste une étape, car ce qui s'est passé est proprement scandaleux, explique Me Branco. j'ai défendu beaucoup de Gilets jaunes contre Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin, et on a gagné, mais c'est la première fois que je suis face à une telle instrumentalisation du droit".

La défense va donc déposer plainte contre tous ceux qui ont participé à cette procédure illégale, à l'infraction pénale commise sur la garde à vue. Du Sous-Préfet au Procureur, en passant par les policiers, elle vise douze personnes au total.