Saint-Omer : une quinquagénaire jugée pour le meurtre de son mari aux circonstances floues

Une quinquagénaire, victime de violences physiques et verbales, est jugée devant les assises du Pas-de-Calais ce mercredi 29 septembre pour le meurtre de son mari. Selon son avocate, cette femme "sous emprise" aurait pu s'accuser du meurtre qui remonte à 2015 et se recréer des souvenirs.

Une quinquagénaire comparaît ce mercredi devant les assises du Pas-de-Calais, à Saint-Omer, pour le meurtre de son mari. Les faits remontent à 2015. Le procès devait avoir lieu en mai dernier mais il a été reporté car un des membres de la cour a fait un malaise.

L'autopsie invalide la thèse de l'étranglement

L'accusée, victime de violences conjugales, assure avoir étranglé son époux, mais cette version est mise à mal par le rapport d'autopsie. "Est-ce que le mari est bien mort des suites d'un homicide volontaire ?", questionne maître Emmanuelle Mauro, avocate de l'accusée et membre du barreau de Béthune, interrogée par nos confrères de l'AFP.

La quinquagénaire, qui avait 47 ans au moment des faits, affirme avoir étranglé son époux pour se défendre lors d'une dispute en utilisant la rallonge du fer à repasser. Sauf que le rapport d'autopsie est formel : les constatations scientifiques ne sont "pas compatibles" avec une strangulation à l'aide d'un câble ou d'un lien. Est-ce que l'accusée ne se serait pas convaincue elle-même d'avoir donné la mort et aurait ensuite recréé des souvenirs ? C'est une piste envisagée par la défense.

Une femme "sous emprise" et un mari dépressif

Le corps n'a pas été découvert tout de suite. L'accusée est restée cloîtrée pendant 15 jours auprès du cadavre de son époux, il a ensuite été découvert le 3 avril 2015. Les proches et les voisins parlent d'une femme "sous emprise", victime de brimades et d'humiliations. Celle-ci raconte aux enquêteurs être également frappée par son mari depuis une trentaine d'années.

Son mari est atteint de troubles bipolaires, il est décrit par l'entourage comme colérique, autoritaire et dépressif. Il est de plus en plus violent au fil des années et à mesure que les difficultés financières du couple empirent.

Il a fait deux tentatives de suicide et a forcé son épouse, caissière dans une grande surface, à voler dans la caisse, 20.000 euros dérobés en tout. L'accusée sera poussée à démissionner mais l'employeur, au courant de ce qu'elle subit, ne porte pas plainte.