Saint-Ouen : 25 kilos d'ecstasy saisis, deux hommes interpellés

C'est un banal vol de téléphone portable dans le métro parisien, en décembre dernier, qui a finalement permis aux enquêteurs une importante saisie de drogues d'ecstasy, ce mercredi 17 mars 2021, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue, ce mercredi 17 mars 2021, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) après la découverte d'un atelier de conditionnement de drogues et de plusieurs téléphones portables volés.

Du vol de téléphone portable au trafic de drogue...

Selon le parquet de Bobigny, contacté par France Bleu Paris, au moins 25 kilos d'ecstasy ont été saisis, ainsi que plusieurs centaines de sachets contenant la même drogue "dont nous n'avons pas encore le poids exact", précise-t-il.

D'après nos informations, tout commence en décembre 2020. Une voyageuse se fait dérober son téléphone portable dans un métro parisien. Elle va porter plainte. Deux jours après le vol, elle se rend compte que son téléphone a été réactivé avec un nouveau numéro. Les enquêteurs du groupe de lutte contre le recel de la Sûreté régionale des Transports de la police, va mener des investigations pendant plusieurs semaines.

Le receleur présumé repéré à Saint-Ouen

Grâce à leur travail et à une coopération internationale, un receleur présumé est identifié et reperé à Saint-Ouen. Il aurait volé au moins 200 téléphones portables pour les revendre avec de nouveaux numéros. L'homme est interpellé ce mercredi dans l'atelier où sont découverts plusieurs téléphones, mais aussi des tablettes numériques. Un deuxième individu présent sur place est également arrêté.

Alors que les enquêteurs s'attendaient seulement à saisir du matériel volé, ils découvrent également lors de la perquisition de la drogue : de l'ecstasy qui alimentait des soirées clandestines dans toute la région. La valeur totale de la marchandise saisie est estimée à 1 million d'euros.

Les deux suspects en garde à vue

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux est âgé de 20 ans alors que le second affirme être mineur mais son identité reste à confirmer selon le parquet de Bobigny qui précise qu'aucun des deux "n'a a priori d'antécédent en lien avec les stupéfiants". Ils sont entendus pour "détention, acquisition et emploi de stupéfiants, et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement".