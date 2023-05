Saint-Ouen : des supporters du Red Star saccagent le salon privé du club

La fin de soirée a été mouvementée vendredi soir au stade Bauer à l'issue du match contre Saint-Brieuc, dernière rencontre du championnat de National. La victoire du Red Star 2-0, insuffisante pour monter en ligue 2, a été suivie d'une action violente de certains supporters, dénonce le club dans un communiqué ce samedi.

ⓘ Publicité

"Une quarantaine d'individus, dont certains cagoulés et d'autres clairement identifiés comme des membres du Collectif Red Star Bauer, des Red Star Fans, des membres de la Tribune Rino Della Negra, se sont introduits de force et avec violence dans un espace réceptif et privatif du club", écrit l'équipe de Saint-Ouen, qui termine troisième de National.

Le communiqué évoque un "déferlement de haine et de violence" qui a mis en danger "plus de 200 personnes". "Le club déplore des vols, des actes de vandalisme, de violences physiques et l'utilisation de poches de liquide s'apparentant à du faux sang dont la signification est lourde de sens", est-il écrit.

Des tensions perdurent depuis plusieurs mois entre la direction et des supporters historiques, opposés notamment à la vente du club au fonds d'investissement américain 777 Partners et au projet de rénovation du stade Bauer.

"Ces attaques auront des suites judiciaires", affirme le texte de la direction. "Elles font suite à une succession d'actions menées tout au long de la saison à l'encontre du club, mais cette fois-ci, la frontière intolérable qui a été dépassée est celle de la violence".