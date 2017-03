A Saint-Ouen, un gymnase municipal fermé en raison du trafic de drogue

Depuis le 7 mars, les portes du gymnase Joliot Curie sont closes, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Les agents municipaux ont fait valoir leur droit de retrait, s'estimant menacés par des dealers de plus en plus nombreux aux abords du bâtiment.

"C'est le marché de la drogue!" Cet habitant n'y va pas par quatre chemins. Sous ses fenêtres devant le gymnase Joliot Curie à Saint-Ouen, il constate tous les jours, et surtout les nuits, le même spectacle : "des voitures qui viennent de partout et le soir ce sont de grandes allées et venues, ils viennent se fournir". "Ils sont là devant tous les jours, ils font du rodéo, rentrent dans le gymnase et les gardiens se font agresser" ajoute cette habitante du même immeuble.

Début février, une opération de police a délogé un point de deal situé non loin, et qui se serait reporté devant ce bâtiment municipal. "Les gardiens m'ont dit qu'ils fermaient car il y avait trop d'histoire" raconte le premier habitant rencontré. Les agents municipaux en charge de ce gymnase ont en effet fait valoir leur droit de retrait le 7 mars dernier, suite à des "tentatives d'intimidation" comme l'indique le maire de Saint-Ouen dans un communiqué ce jeudi. Il assure que les "dealers accompagnaient partout les agents ne pouvant donner l’alerte, et empêchant ainsi les fonctionnaires d’exercer leurs missions dans de bonnes conditions". Début février, selon lui, les gardiens ont "constaté un rassemblement de 50 dealers".

"Comment accepter que des jeunes fassent leur propre loi et leur business devant les enfants?"

"Ce n'est pas la bonne réponse parce que tous les enfants des écoles à côté qui venaient faire du sport ici, où vont-ils aller?" se demande cet habitant. La mairie répond que "les activités sportives ont été redéployées sur les autres structures de la Ville afin de ne pénaliser ni les enfants ni les parents". "On a du changer de gymnase" confirme une mère d'élève de l'école Joliot Curie située juste à côté, qui juge la situation "inadmissible". "Comment accepter que des jeunes fassent leur propre loi et leur business devant les enfants?" demande-t-elle.

Les habitants déplorent la fermeture du gymnase, Rémi Brancato. Partager le son sur : Copier

Les habitants se sont réunis ce mercredi soir dans une salle de Main d’œuvres, le lieu culturel situé dans le quartier pour tenter de trouver une solution et obtenir une réouverture du gymnase. Le maire de Saint-Ouen, William Delannoy, dit avoir "rencontré jeudi 9 mars dernier à ce sujet le Ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux" pour l'alerter "sur cette situation très tendue dans le secteur et demandant une intervention de la police nationale". Il assure que "dès que la situation est réglée, la Ville engagera immédiatement des travaux de sécurisation sur le gymnase pour un montant de 50.000€ et renforcera les rondes de police afin que le trafic ne se réinstalle pas".

L'affiche collée sur la porte du gymnase indique une fermeture "pour des raisons de sécurité" et "jusqu'à nouvel ordre" © Radio France - Rémi Brancato