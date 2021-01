Saint-Ouen : un homme tué à coups de batte de base-ball, quatre personnes interpellées

Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué dans la soirée du dimanche 3 janvier, à Saint-Ouen (Seine-Sait-Denis) dans la cité Cordon. Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Une rixe impliquant une dizaine de personnes a éclaté dimanche soir, vers 22 heures, sur la voie publique, dans le quartier Cordon, précise une source proche de l'enquête à nos confères de franceinfo. Arrivées sur place, les forces de l'ordre découvrent le corps d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, ainsi qu'un jeune homme de 24 ans blessé à la tête. Ce dernier était connu pour trafic de stupéfiants. Sur place, les policiers repèrent deux jeunes qui tentent de fuir sur un scooter. Le passager était muni d'une batte de base-ball cloutée, précise la source. Ces deux jeunes sont interpellés.

En tout, quatre personnes âgées de 22 à 25 ans sont placées en garde à vue. Ils sont connus pour trafic de stupéfiants, port d'armes et vol à main armée. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, aurait été battue à coups de batte de base-ball, selon une source policière. Le parquet de Bobigny, joint par France Bleu Paris, ne communique pas sur les causes de la mort car "l'autopsie n'est pas encore intervenue". Il confirme néanmoins l'interpellation et le placement en garde à vue de quatre individus pour "meurtre en bande organisée".

La piste d'un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants est privilégiée. L'enquête été confiée à la police judiciaire du 93.