Saint-Pargoire : des enfants remis à leur mère après l'intervention des gendarmes à l'école, le père choqué

Pendant trois ans, Marc Martin, un habitant de Saint-Pargoire refusait de rendre ses deux enfants à leur mère. En cause, son nouveau conjoint, suspecté d'inceste. Ce jeudi 9 septembre, ils ont finalement été remis à leur mère, à l'issue d'une opération de gendarmerie, à la sortie de leur école.

C'est le choc et l'incompréhension à Saint-Pargoire. Les deux enfants de Marc Martin ont été remis à son ex compagne, ce jeudi 9 septembre, à l'issue d'une intervention des gendarmes à la sortie de l'école. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leur père.

Depuis trois ans, l'homme assumait. Il était hors-la-loi. Pas question pour lui de laisser ses enfants courir un danger et les laisser vivre avec un beau-père violent, suspecté d'inceste. Pourtant le 30 août dernier, il reçoit la décision de la justice. Il doit remettre ses enfants à son ex épouse. "Je savais que cela allait arriver, mais pas aussi vite et pas de cette manière", déplore le père de famille.

Ce jeudi 9 septembre, vers 16 h, "je sens que quelque chose va se passer. Je décide d'aller chercher ma fille à l'école. Lorsque j'arrive, je vois des gendarmes avec des armes. Je comprends tout de suite ce qu'il se passe. Je n'ai même pas pu lui dire aurevoir", raconte l'homme. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'une même opération est en cours au sein de l'école de son fils, située, elle, dans sa commune. Il arrivera quelques minutes trop tard.

C'est inadmissible

Audrey, un de ses voisines et maman d'élèves, elle a tout vu. "Quand je suis arrivée, j'ai vu les gendarmes, avec des armes, une mitraillette même. J'ai tout de suite su que c'était pour Marc." Audrey observe les forces de l'ordre qui patientent le temps que les élèves et leurs parents quittent les lieux. "Avec quelques mamans, nous sommes restées." Audrey raconte que les forces de l'ordre sont entrées chercher calmement le petit garçon.

"J'ai dit aux gendarmes d'attendre qu'au moins son père arrive. Ils m'ont dit non. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur d'avoir des problèmes", précise encore la jeune femme. "Quand je l'ai vu sortir, j'ai vu ses yeux rougis par les larmes. Il pleurait. Il disait qu'il ne voulait pas partir, qu'il voulait voir son père. On a essayé de le rassurer avec des câlins. Mais ce gosse ce n'est pas mon fils, mais je suis maman. On ne peut pas faire cela. C'est inadmissible", ajoute-t-elle.

Ses larmes ont touché également Jean-Luc Darmanin, le maire de la commune. "Cela nous a fait mal, j'ai été très touché de voir ce petit garçon pleurer. Il disait qu'il ne voulait pas aller avec son beau-père, qu'il faisait du mal à sa maman", raconte l'édile. Lui n'a pas eu son mot à dire sur l'intervention. Il a été informé une demi-heure avant et s'est rendu sur place. "La justice a tranché, pourquoi ? Je n'en sais rien. Pourquoi à l'école ? peut-être que c'est un meilleur endroit qu'à la maison, je ne sais pas du tout."

Il faudrait que la justice prenne ses responsabilités

Marc Martin n'a pas vu tout cela. Depuis l'homme n'a pas dormi. "C'est de la folie, ce qu'il se passe. On ne me laisse pas dire aurevoir à mes enfants, leur expliquer. Je n'ai pas eu affaire à la police mais à une brigade de récupération et d'envoi à l'abbatage. Mes enfants vont être traumatisés de retourner dans un endroit où ils n'ont pas de repères. La protection de l'enfance, ce n'est pas du tout cela. Il faut que la justice prenne ses responsabilités".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'homme ne lâche rien. Il a déjà tenté de porter plainte avec la video qu'il a tourné sur les interventions. Une plainte qui n'a pas été retenue. Il a également lancé une pétition.