Saint-Paul-en-Jarez : un élevage sauvage de chiens et de chats découvert par les gendarmes

La gendarmerie de la Loire a iparticipé mardi 18 mai au sauvetage de plus d'une cinquantaine de chiens et d'une quarantaine de chats à Saint-Paul-en-Jarez, au sein d'un élevage clandestin.

La publication des gendarmes de la Loire sur leur page Facebook mercredi 19 mai a suscité de très nombreux commentaires de personnes sensibles à la cause animale, comme souvent avec ce genre d'affaire. Les militaires annoncent avoir découvert mardi 18 mai un élevage clandestin de chiens et de chats à Saint-Paul-en-Jarez. Plus d'une cinquantaine de chiens et une quarantaine de chats s'y trouvaient. La plupart des animaux ont été pris en charge par la SPA (Société protectrice des animaux), mais certains, trop mal en point, ont été euthanasiés.

Une femme en garde à vue

Lors des perquisitions, une importante somme d'argent en liquide, plusieurs milliers d'euros, ainsi qu'un véhicule ont également été saisis.

Une femme d'une cinquantaine d'années, qui gérait visiblement cette affaire illégale, a été interpellée et placée en garde à vue. Les investigations de la gendarmerie se poursuivent.