Drôme : la chaleur provoque une panne d'électricité géante dans la zone industrielle et commerciale de Romans

Plusieurs commerces de la zone commerciale de Saint-Paul-Lès-Romans (Drôme) sont fermés ce mercredi à cause de pannes sur des câbles électriques. Enedis met en cause la chaleur et envisage la fin des travaux pour la fin d'après-midi. La zone industrielle de Romans est également touchée.

C'est du jamais vu pour la zone commerciale de Saint-Paul-Lès-Romans et la majeure aoprtie de la zone industrielle de Romans-sur-Isère. L'électricité est coupée depuis 10 heures ce matin, tous les commerces et les usines qui ne possèdent pas de groupe électrogène sont donc fermés ou à l'arrêt

Enedis fait face à deux pannes successives sur deux câbles enterrés. La ligne d'alimentation de 20.000 volt a "claqué" la nuit dernière vers 4 heures du matin. A 8 heures les équipes d'Enedis avaient rétabli le courant via une ligne de secours qui à son tour a "claqué" à 10 heures. En cause, le sol qui se réchauffe trop avec la canicule.

Les réparations prennent du temps sur les câbles enterrés à 80 centimètres de profondeur. Il faut d'abord identifier l'endroit exact de la coupure sur chaque ligne, puis faire intervenir des pelleteuses et enfin réparer. Enedis Estime que le courant pourrait être rétabli ce mercredi vers 18 h30.

Des commerces obligés de fermer

Joint par France Bleu Drôme Ardèche, le directeur de la coopérative Vercors Lait qui possède une boutique dans la zone commerciale parle du désagrément posé, et du manque à gagner. "On ne peut pas servir les clients, puisque pas de carte bleue. Et puis les portes ne peuvent pas s'ouvrir" raconte Philippe Guillioud. "Pour des gens comme nous, c'est grave. Tous nos produits sont des fromages, donc des produits frais. On a tout mis en chambre froide, si le courant revient en fin de journée ou en début de soirée, ce devrait être bon parce que c'est bien isolé. Mais tout le congelé, depuis 10 heures, avec la chaleur, c'est foutu" poursuit-il.

Cette panne d'électricité géante impacte aussi la zone industrielle de romans ou certaines usines sont à l'arrêt.