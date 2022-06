Saint-Pée-sur-Nivelle: quatre jeunes arrêtés pour des tags menaçants sur des agences immobilières

L'opération de la gendarmerie nationale s'est déroulée ce mercredi 22 juin 2022 dans la matinée. Quatre jeunes gens ont été interpellés dans le cadre d'une enquête sous commission rogatoire. Les investigations portent sur des tags menaçants qui avait été découverts en avril dernier sur plusieurs agences immobilières, dont une sur la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Les personnes arrêtées ont été transférées à Pau et placées en garde à vue. toutes sont originaires de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Une enquête ouverte en avril dernier

Le 6 avril dernier, ce sont également quatre jeunes qui avaient été arrêtés à Hasparren, Itxassou et Bordeaux ; dans le cadre de cette enquête. Dans la soirée ils avaient été laissés libres, sans charge. Ils avaient été arrêtés suite à une série de tags inscrits sur les devantures d’agences immobilières, depuis le mois de novembre dernier et jusqu’en mars 2022. On pouvait lire : "Euskal Herria ez da salgai" (le Pays Basque n’est pas à vendre) sur les vitrines.

Contexte tendu

Une dizaine de plaintes avaient été déposées. D’autres messages du même type avaient aussi été inscrits. Le dernier cas en date, à Saint-Pée-sur-Nivelle, fin mars, était un tag en langue basque indiquant “aujourd’hui la peinture, demain les bombes”. Cette affaire se déroule dans un contexte tendu sur la pression immobilière et les difficultés pour de nombreuses personnes à se loger actuellement au Pays Basque en raison de la hausse des prix.