Saint-Péray : un an et demi de prison ferme pour avoir ligoté une femme à son domicile

Mathéo, 18 ans n'a jamais eu de souci avec la justice et c'est ce que fait remarquer son avocat. Une première fois, mais une première fois qui aurait pu l'emmener devant la cour d'Assises. Parce que c'est une tentative de vol avec arme et séquestration. Ce n'est que parce qu'Audrey parvient à se libérer elle-même qu'elle peut s'enfuir.

Mathéo reconnaît les faits

Le président rappelle les faits, ce sont les constatations des gendarmes. Et Mathéo reconnaît tout. Le 30 novembre vers 6 heures du matin il s'est posté au-dessus de la maison d'Audrey à Saint-Péray (Ardèche), près de Valence. Il est resté en planque jusqu'à 10 heures en observant ce qui se passait. Il a vu le départ du compagnon d'Audrey. Il s'est introduit dans la maison et s'est dirigé vers le garage car il savait qu'Audrey faisait son sport. Il l'a braqué avec son arme un pistolet Beretta acheté trois mois auparavant à Romans-sur-Isère. Puis il l'a entrainé vers la salle de bains à la recherche d'un coffre-fort. En vain. Il l'a amené dans les toilettes toujours dans le but de découvrir ce coffre fort. Rien. Mathéo a trainé Audrey dans sa chambre, l'a plaqué au sol et l'a attaché une première fois avec des lacets, ça n'a pas marché et une seconde fois avec le câble d'un chargeur de téléphone. Finalement Audrey est parvenu à s'échapper et à s'enfuir.

Le coffre-fort

Mathéo n'est pas rentré dans cette maison par hasard. Deux ans plus tôt un copain lui avait parlé : dans sa maison, son père avait un coffre-fort qui contenait au moins 10 000 euros parce son père faisait du black. Mathéo avait même accompagné son copain chez lui et avait vu ce coffre-fort. Quand il a eu besoin d'argent, il y a pensé à nouveau, deux ans après.

Des faits criminels ?

L'avocat d'Audrey maître Timothé Vignal s'étonne que cette affaire arrive devant le tribunal correctionnel et il demande au tribunal de renvoyer cette affaire devant le parquet pour qu'il requalifie les faits : tentative de vol avec arme et séquestration, ce sont des faits criminels qui sont jugés devant une cour d'Assises et non pas devant un tribunal correctionnel. Le tribunal ne retient pas l'argument. La procureure d'ailleurs explique la gravité des faits : "il braque l'arme sur elle, on imagine ses pensées à ce moment-là". Elle parle même de préméditation : "il achète un Beretta trois mois avant". C'est ce même parquet qui a décidé quelques jours plus tôt qu'une procédure de comparaison immédiate conviendrait à la situation.

Un dossier irrationnel pour la défense

"C'est un dossier irrationnel" commence l'avocat de Mathéo. "Je ne m'explique pas pourquoi il a commis ces faits." Mathéo dit que c'est par besoin d'argent. Mais il percevait 400 euros et allait être embauché le 5 décembre. Quant à la préméditation l'avocat n'y croit pas : il ne savait même pas si le coffre-fort était encore-là et il ne savait surtout pas si l'argent était toujours à l'intérieur. "Il n'y a rein de logique dans ce passage à l'acte" dit-il.

Mathéo prend la parole en dernier et s'excuse auprès de la victime. "Je veux reprendre une vie normale, travailler te ne plus faire de conneries." Le tribunal l'a renvoyé en prison.